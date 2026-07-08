Durante un evento a Fano, un volto noto ha affermato che esiste un’etica nel tradimento, aggiungendo che non bisogna farlo notare o rendersi facilmente scoperti. Ha detto di aver detto al marito, anche lui coinvolto, di “farlo bene” se decideva di tradire, per evitare che la situazione venisse scoperta. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social media, alimentando discussioni sul tema.

«C’è un’etica nel tradimento» ha dichiarato Paola Perego a Fano, infiammando il web. «Non bisogna star lì a far notare qualunque cosa. Dico sempre a mio marito (Lucio Presta, ndr): se devi tradirmi, fallo bene, non me lo far scoprire» ha aggiunto Perego. E ancora: «L’importante è non farsi scoprire, se siete bravi. Però, se ti becco, ti rovino. È così che funziona». E un altro punto cruciale dell’argomento in oggetto: «Non dev’essere una persona che conosco. Non si fa. C’è un’etica anche nel tradimento». Pure alla conduttrice è capitato un classico: la finta amica che fa di tutto per entrare nella tua vita e poi, ci prova con tuo marito. Lucio Presta ebbe l’onestà di raccontarglielo e di rivelarle le vere intenzioni di quella persona, allontanata dalle loro esistenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'etica delle corna secondo Paola Perego: «Se devi tradirmi, fallo bene»

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