Leonardo Pieraccioni annuncia il suo nuovo film, “Un Weekend Artificiale”, attraverso un post sui social. Nel messaggio, il regista e attore toscano utilizza l’intelligenza artificiale per creare un cast ideale, accompagnando l’annuncio con un video che mostra i volti degli attori scelti. La pubblicazione ha un tono ironico e mira a coinvolgere il pubblico con una presentazione originale del progetto.

Con un post ironico Leonardo Pieraccioni presenta sui social il suo nuovo progetto cinematografico. Attraverso una pubblicazione sui suoi canali, il regista e attore toscano ha coinvolto l’intelligenza artificiale per immaginare il cast “perfetto”, accompagnando l’annuncio con un video divertente realizzato con i volti degli interpreti. “Ho chiesto all’intelligenza artificiale il cast perfetto. Ecco il risultato!”. Con Pieraccioni compaiono Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Giorgio Panariello, Roberto Zibetti e Marta Zoboli. Il nuovo film si intitola “Un Weekend Artificiale” e arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Leonardo Pieraccioni torna al cinema con “Un Weekend Artificiale”: sui social con l’AI lancia il cast perfetto

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