L' Egitto torna il hotel dopo il ko | omaggio incredibile
Dopo la sconfitta, i tifosi egiziani si sono radunati davanti all’hotel dei giocatori, rendendo omaggio con cori e bandiere. Molti hanno espresso fierezza e solidarietà, definendo i calciatori “uomini veri”. La folla ha cantato in coro, creando un clima di sostegno nonostante il risultato negativo. Il corteo di tifosi si è protratto per diverse ore, con alcuni che hanno portato striscioni e fiori davanti all’ingresso.
Tantissimi i tifosi che hanno omaggiato i Faraoni: "Fieri di essere egiziani, calciatori uomini veri". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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