L' Egitto torna il hotel dopo il ko | omaggio incredibile

Notizia in breve

Dopo la sconfitta, i tifosi egiziani si sono radunati davanti all’hotel dei giocatori, rendendo omaggio con cori e bandiere. Molti hanno espresso fierezza e solidarietà, definendo i calciatori “uomini veri”. La folla ha cantato in coro, creando un clima di sostegno nonostante il risultato negativo. Il corteo di tifosi si è protratto per diverse ore, con alcuni che hanno portato striscioni e fiori davanti all’ingresso.