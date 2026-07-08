le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Oggi si sono svolte le prime pagine di cronaca con una riunione della NATO in Turchia, dove i ministri degli esteri si sono incontrati per discutere di questioni di sicurezza. A Roma, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio, sospettati di aver raccolto informazioni riservate. Contestualmente, in Francia, la condanna in appello di Marine Le Pen è stata confermata, con una sentenza definitiva.