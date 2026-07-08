Le prime pagine di oggi
Oggi si sono svolte le prime pagine di cronaca con una riunione della NATO in Turchia, dove i ministri degli esteri si sono incontrati per discutere di questioni di sicurezza. A Roma, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio, sospettati di aver raccolto informazioni riservate. Contestualmente, in Francia, la condanna in appello di Marine Le Pen è stata confermata, con una sentenza definitiva.
La riunione della NATO in Turchia, la condanna in appello a Marine Le Pen, e l'arresto a Roma di due uomini accusati di spionaggio a favore della Russia Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riunione dei leader dei paesi della NATO iniziata ieri ad Ankara, in Turchia, con le nuove accuse del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi europei per la mancata collaborazione durante la guerra contro l’Iran. La Stampa titola invece sulla sentenza di appello che ha ridotto la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici per la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National Marine Le Pen,... 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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