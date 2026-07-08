Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 08 luglio 2026

Notizia in breve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi mostrano titoli dedicati alla finale di Coppa del Mondo di calcio, con immagini di giocatori e scene della partita. In evidenza ci sono statistiche aggiornate e commenti sulle prestazioni delle squadre. Alcuni giornali dedicano spazio alle interviste ai protagonisti e ai commenti degli esperti. Le copertine sono caratterizzate da grandi titoli e fotografie di azioni decisive.