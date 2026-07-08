Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 08 luglio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi mostrano titoli dedicati alla finale di Coppa del Mondo di calcio, con immagini di giocatori e scene della partita. In evidenza ci sono statistiche aggiornate e commenti sulle prestazioni delle squadre. Alcuni giornali dedicano spazio alle interviste ai protagonisti e ai commenti degli esperti. Le copertine sono caratterizzate da grandi titoli e fotografie di azioni decisive.
di Francesco Aliperta Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli. Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Inter News 24. 🔗 Leggi su Internews24.com
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI – 8 LUGLIO 2026
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