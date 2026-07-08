Le lettere di Lucio Battisti indirizzate alla madre, messe all’asta a Roma il 26 giugno, sono di pubblico dominio dal 2019. Lo ha affermato Andrea Barbacane, nipote del cantautore, rispondendo alle dichiarazioni della vedova. Secondo lui, la disponibilità delle lettere non dipende dall’asta, ma dal fatto che siano accessibili pubblicamente da diversi anni. La vedova aveva commentato l’asta, ma Barbacane ha precisato che le lettere non sono di proprietà privata e sono pubblicamente note da tempo.

Le lettere di Lucio Battisti indirizzate alla madre, battute all’asta da Finarte a Roma lo scorso 26 giugno, “sono di dominio pubblico sin dal 2019”. A precisarlo è Andrea Barbacane, nipote del celebre cantautore, in risposta alle dichiarazioni della vedova Grazia Letizia Veronese. Quest’ultima aveva definito la messa all’incanto delle missive — aggiudicate per circa 35mila euro — “un’assoluta mancanza di rispetto e di sensibilità”, sottolineando come le lettere rivelassero “aspetti intimi” del giovane artista. “Le lettere – continua Barbacane – sono di dominio pubblico sin dal 2019, anno in cui ho pubblicato il libro ‘Il grande inganno’ dove sono contenuti ampi stralci delle lettere che zio Lucio scriveva alla madre, mia nonna Dea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le lettere di mio zio Lucio Battisti alla madre sono di dominio pubblico dal 2019. La signora poteva comprarle”: il nipote Andrea Barbacane risponde alla vedova del cantautore

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