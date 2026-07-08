Le Cinque Terre, formate da Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, restano tra le mete più visitate della Liguria. In pieno luglio 2026, le località sono affollate di turisti, con spiagge e vie piene di persone. Nonostante l’afflusso continuo, le caratteristiche di questi borghi non sono state compromesse. La presenza di visitatori si percepisce in modo evidente, tra barche ormeggiate e strade affollate di camminanti.

Possiamo abituarci alla bellezza? Mai, specie nelle eccellenze marine italiche come le celebri Cinque Terre che l'invasione turistica non peggiora, nè intacca ma anzi esalta anche in questo luglio 2026. Anzi: paradossalmente proprio la saturazione turistica esalta i carismi speciali di queste cinque perle. Proviamo a rileggerli, considerando un'ulteriore bellezza che in questi giorni si aggiunge alla bellezza naturale e storica di queste insenature e borghi speciali: la bellezza di guardare le partite dei Mondiali circondati da giovani tifose e tifosi delle stesse nazioni che stanno giocando, con il loro calore e le loro... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le cinque perle della Liguria: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Una rilettura fenomenologica

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Liguria: Guida tra Cinque Terre, Genova, Riviera dei Fiori e Segreti del Pesto alla Genovese

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