Lazio 500 milioni per imprese e investimenti | il Piano industriale punta su Zls e innovazione
Il Piano industriale del Lazio 2025-2026 ha annunciato investimenti per 500 milioni di euro destinati a imprese e innovazione. La Regione, in collaborazione con Unindustria, ha aggiornato sui progetti avviati e sulle nuove iniziative, tra cui le Zone logistiche speciali (Zls) e interventi per favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale. La fase attuale si concentra sui primi risultati ottenuti e sulle linee di azione future.
Roma, 8 luglio 2026 – Il Piano industriale del Lazio 2025-2026 entra nella fase dei primi risultati. La Regione Lazio, insieme a Unindustria, ha fatto il punto sulle misure già avviate e sulle nuove linee di intervento per sostenere la crescita del sistema produttivo regionale. Tra le principali ricadute indicate nel Piano figurano l’istituzione e l’avvio del Comitato d’Indirizzo della Zona Logistica Semplificata, il bando STEP I da 70 milioni di euro con i primi progetti in partenza, il bando per Filiere tecnologiche e STEP FRI da 85 milioni in uscita e i finanziamenti con provvista Bei per 120 milioni, con una riserva dedicata all’automotive. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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