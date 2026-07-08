L'attrice sudafricana ha condiviso su Instagram una foto senza veli, illuminata da una luce dorata e adornata da diamanti, prima della première a Londra. La pubblicazione è avvenuta poche ore prima dell'evento, attirando l'attenzione dei follower. La foto mostra il suo volto e parte del corpo senza vestiti, senza filtri o ritocchi. La Theron ha utilizzato il social per anticipare il suo appearance sul red carpet più atteso dell'estate.

C harlize Theron ha scelto Instagram per anticipare il suo red carpet più atteso dell’estate: lunedì, poche ore prima della première mondiale dell ‘Odissea a Londra, l’attrice 50enne ha condiviso uno scatto senza veli, seduta sul letto e illuminata dalla luce dorata del tramonto, con le braccia a coprire il seno e ai lobi soli i diamanti di Glenn Spiro. Lo stile di Charlize Theron. guarda le foto Charlize Theron, lo scatto senza veli per la première. Il post ha raccolto in poche ore centinaia di commenti, tra chi ha lodato la naturalezza della posa e chi ha sottolineato come Charlize Theron, a 50 anni, continui a giocare con disinvoltura sul filo tra eleganza e provocazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'attrice sudafricana non ha paura di osare: prima della première a Londra, ha condiviso su Instagram uno scatto senza veli, tra luce dorata e diamanti

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