Un arricciacapelli automatico che promette pieghe mosse in pochi minuti costa 30 euro e sarà disponibile fino a venerdì. Il dispositivo, già virale, permette di ottenere capelli mossi in breve tempo e garantisce una tenuta fino a tre giorni. La promozione in corso permette di acquistarlo a prezzo scontato.

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© Dilei.it - L’arricciacapelli automatico virale che fa la piega mossa in pochi minuti costa solo 30 euro. Fino a venerdì

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