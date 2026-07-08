La «trombosi del viaggiatore» può colpire chi affronta lunghi spostamenti in aereo, auto o treno. Secondo un esperto del settore vascolare, questa condizione si verifica durante viaggi prolungati e può interessare persone senza problemi preesistenti. Per prevenirla, si consiglia di muoversi frequentemente, indossare calze elastiche e mantenere una buona idratazione. Queste misure sono utili per ridurre il rischio di formazione di coaguli sanguigni durante i viaggi di lunga durata.

L’INTERVISTA. Ne parliamo con il dottor Jason Mognarelli, specialista dell’Unità di Chirurgia vascolare del Policlinico San Marco. La chiamano «trombosi del viaggiatore» poiché può colpire chi viaggia in aereo, ma anche in auto o in treno, per lunghe tratte, come succede in questo periodo. Rimanere seduti per molte ore, senza potersi muovere liberamente e in uno spazio limitato come quello del sedile, infatti, può causare problemi alla circolazione venosa. Come prevenirli se si sta per partire per un lungo viaggio? Ne parliamo con il dottor Jason Mognarelli, specialista dell’Unità di Chirurgia vascolare del Policlinico San Marco e chirurgo vascolare del Policlinico San Pietro e di Smart Clinic all’interni de «Le Due Torri» di Stezzano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La «trombosi del viaggiatore», ecco come prevenirla

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