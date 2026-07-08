Il primo giorno senza partite mondiali dal 10 giugno segna il passaggio ai quarti di finale dopo aver disputato 96 delle 104 partite del torneo. Europa, Argentina e Marocco sono le nazioni che avanzano alla fase successiva.

Primo giorno senza partite mondiali dal 10 giugno scorso, quasi un mese fa. Abbiamo consumato 96 dei 104 incontri di questa Coppa del Mondo extralarge, ed eccoci ai quarti di finale. Respiriamo e diamo un’occhiata a ciò che resta, e ciò che ci aspetta. Prima considerazione, tristemente storica: è la prima volta che tra le migliori 8 del torneo non ci sono né Brasile, né Italia né Germania, ovvero le nazionali con più titoli, 13 in tutto su un totale di 22, il 59%. I quarti nella formula attuale sono stati introdotti nel 1986, ma comunque anche prima, a parte l’edizione inaugurale del 1930, una delle 3 nazioni citate era sempre arrivata non solo nelle prime 8 ma addirittura nelle prime 4, partecipando alle finali 10 volte su 11, unica eccezione Argentina 78 con Italia e Brasile che giocarono la finalina di consolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La storia è assente, l'Europa domina, e anche Argentina e Marocco... Guida ai quarti del Mondiale

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Historia de Argentina

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