La Compagnia delle Opere ha definito “strumentalizzati” gli interventi di Giuseppe Conte ed Elly Schlein durante l’evento a Roma organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo. Il presidente nazionale dell’organizzazione ha commentato alla Verità la partecipazione dei due esponenti politici, sostenendo che siano stati utilizzati come strumenti in un contesto che coinvolge anche figure religiose, come il cardinale Zuppi. L’evento aveva come tema “Ridare voce alla democrazia”.

“Strumentalizzati”. È la parola che Andrea Dellabianca, presidente nazionale della Compagnia delle Opere, consegna alla Verità dopo l’evento “Ridare voce alla democrazia”, organizzato a Roma dall’ Istituto Luigi Sturzo con il messaggio del cardinale Matteo Zuppi e gli interventi di Giuseppe Conte ed Elly Schlein. La Cdo era stata invitata a un confronto tra associazioni cattoliche e corpi intermedi, non a fare da fondale politico ai leader dell’opposizione. E il chiarimento apre un caso: una parte del mondo cattolico rifiuta di essere arruolata nella solita nenia della sinistra sull’ordine democratico in pericolo. Conte e Schlein volevano fare il comizietto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra cerca il “fronte largo” anche in sacrestia, ma la Compagnia delle Opere li scomunica: “Noi strumentalizzati da Conte e Schlein”

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