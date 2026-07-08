La Santa Sede ha dichiarato che sostenere le famiglie è essenziale per favorire uno sviluppo umano completo. La Chiesa sottolinea che il nucleo familiare rappresenta un pilastro della società e una fonte di resilienza. Secondo il comunicato, questa attenzione può aiutare a ridurre la povertà e a stabilizzare la società, puntando a un progresso che coinvolga tutti gli aspetti della crescita personale e collettiva.

Sostenere la famiglia come “nucleo fondamentale della società” e “fonte essenziale di resilienza” contribuisce ad eradicare la povertà, a promuovere “stabilità sociale” e a giungere ad un pieno “sviluppo umano integrale”. Lo ha affermato in una dichiarazione presso le Nazioni Unite di New York la Missione Permanente di Osservazione della Santa Sede, durante un forum politico di alto livello svoltosi oggi, 8 luglio, e dedicato all'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei Paesi africani, nei Paesi meno sviluppati, nei Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e nei Paesi a reddito medio.... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Santa Sede: sostenere la famiglia per promuovere lo sviluppo umano integrale

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