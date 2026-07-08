La Regione a Trenitalia | Chiarezza sulle Officine

La Regione Emilia-Romagna ha richiesto a Trenitalia chiarimenti sul futuro delle Officine di manutenzione ciclica di Rimini e Bologna. La richiesta segue l’assenza di comunicazioni ufficiali e aggiornamenti da parte della compagnia sui piani di gestione e eventuali cambiamenti nelle attività di manutenzione. La Regione si è detta preoccupata per la mancanza di informazioni precise riguardo alle decisioni che riguardano le officine e il mantenimento dei posti di lavoro.

La Regione Emilia-Romagna chiede chiarezza a Trenitalia sul futuro delle Officine di manutenzione ciclica (Omc) di Rimini e Bologna. Dopo l’assenza dell’azienda al tavolo istituzionale convocato il 2 luglio in viale Aldo Moro, l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia ha inviato una lettera formale alla società del Gruppo Ferrovie dello Stato, condivisa da tutte le istituzioni presenti all’incontro, per sollecitare un confronto sulle prospettive industriali e occupazionali dei due stabilimenti. Nella lettera Paglia sottolinea come sia "legittimo sapere quali investimenti, quali attività e con quali riflessi occupazionali a medio e lungo termine Trenitalia intenda operare" nei due siti produttivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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