Le suore stanno utilizzando i mezzi digitali per evangelizzare. Suor Alejandra Treviño, appartenente alle Figlie di Maria Ausiliatrice, ha partecipato nel 2017 a un incontro della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti dedicato ai leader cattolici. Il Progetto Fiat, avviato in quell’anno, mira a integrare la comunicazione digitale con le attività di fede. Da allora, l’iniziativa si è sviluppata come parte delle strategie di presenza online delle suore.

Suor Alejandra Treviño, FMA I semi del Progetto Fiat sono stati piantati nel 2017 durante una convocazione della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti ai leader cattolici. In questo incontro, suor Bernadette Mota, FMA, e suor Phuong Nguyen, FMA, della provincia degli Stati Uniti occidentali, sono venute a conoscenza del Gruppo Samuel, un'iniziativa di discernimento per giovani adulti nata in Italia attraverso gli Apostoli della Vita Interiore. Nello stesso anno, le suore hanno introdotto il Samuel Group nella diocesi di Colorado Springs. Suor Linda Gonzalez, FMA, si è presto unita al team che guidava il programma. Già a marzo 2019, l'iniziativa era fiorente; tuttavia, la pandemia aveva bruscamente interrotto tutti gli incontri in presenza. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La presenza evangelizzatrice delle suore immersa nella cultura digitale

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