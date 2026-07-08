la parabola di ronaldo paradosso del calcio moderno

Notizia in breve

Dopo l'eliminazione contro la Spagna, Cristiano Ronaldo ha mostrato lacrime, ma non ha annunciato un addio al calcio. Il calciatore ha continuato ad allenarsi e a dichiararsi motivato a proseguire la carriera. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un ritiro imminente. La sua partecipazione alle prossime competizioni resta confermata, anche se non sono state fornite indicazioni sul futuro.