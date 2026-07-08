La parabola di Ronaldo paradosso del calcio moderno
Dopo l'eliminazione contro la Spagna, Cristiano Ronaldo ha mostrato lacrime, ma non ha annunciato un addio al calcio. Il calciatore ha continuato ad allenarsi e a dichiararsi motivato a proseguire la carriera. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un ritiro imminente. La sua partecipazione alle prossime competizioni resta confermata, anche se non sono state fornite indicazioni sul futuro.
Chi ha creduto che dietro le lacrime dopo l'eliminazione contro la Spagna si nascondesse anche la malinconia dell'addio rischia di restare spiazzato, perché Cristiano Ronaldo non molla, anzi. Basta Mondiali, questo sì, ma il nuovo obiettivo sembra essere il prossimo Europeo 2028, con un nuovo ct che, giusto per fare vedere chi comanda, si porterà direttamente da Riad, quel Jorge Jesus con cui ha appena vinto la Saudi League. Vuole i 1.000 gol in carriera (ora è a 976), non vuole smettere, non accetta chi lo contesta. La parabola di CR7, vista attraverso il rigore della storia, resta una delle più straordinarie lezioni di volontà mai offerte dallo sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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