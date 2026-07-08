Una macchina fondamentale per la produzione di microchip avanzati potrebbe essere finita in Cina. Questa apparecchiatura viene realizzata esclusivamente da un'azienda olandese, considerata l’unica al mondo in grado di produrla. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla diffusione di questa tecnologia, che rappresenta un elemento chiave nel settore dei semiconduttori. La macchina permette di fabbricare chip con livelli di precisione elevati, e la sua presenza in Cina potrebbe influenzare il mercato globale e la distribuzione di questa tecnologia.

È quella che serve per produrre microchip avanzati e la costruisce soltanto un'azienda al mondo: per gli Stati Uniti è un problema ASML è l’unica azienda al mondo a costruire le macchine EUV: la loro vendita ed esportazione è rigidamente controllata e sorvegliata sia da ASML, che non vuole perdere il monopolio, sia dal governo nederlandese e dai suoi alleati, che non vogliono che una tecnologia così importante finisca in paesi potenzialmente ostili. Per questo c’è stato un enorme scandalo quando a giugno Howard Lutnick, il segretario al Commercio dell’amministrazione di Donald Trump, ha detto che una delle macchine EUV era finita in Cina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La macchina più importante del mondo potrebbe essere finita in Cina

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The Worlds Most Important Machine Is Changing Everything

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