La fontana della Terrina è stata spostata da piazza della Chiesa Nuova a piazza dell'Orologio, in un’operazione che rappresenta il quarto trasferimento in cinque secoli. La vasca, in marmo ovale, è stata trasportata con attenzione e posizionata nella nuova sede, mentre una folla di curiosi, residenti e turisti ha assistito al momento. L’intervento si è reso necessario a causa dei lavori della metropolitana nella zona.

Scatta anche l’applauso quando la fontana della Terrina viene delicatamente adagiata nella sua nuova «casa». Una piccola folla di curiosi, residenti e turisti ieri ha assistito ieri al trasloco della vasca ovale marmorea, prima ospitata in piazza della Chiesa Nuova. «Sgomberata» - per la quarta volta nella sua vita lunga cinque secoli - l’iconica fontana che ha dovuto lasciare il posto a ruspe e operai per la costruzione della stazione della metro C. Un lavoro complesso quello iniziato alle 10.30 per il trasferimento in piazza dell’Orologio dell’opera firmata da Giacomo della Porta, realizzata nel 1590 e originariamente collocata al centro di Campo de’ Fiori. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - La fontana della Terrina spostata da Chiesa Nuova (per i lavori della metro) a piazza dell'Orologio: quarto trasloco in 5 secoli

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