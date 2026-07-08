Le Donatella sono state ingaggiate dal Comune per un evento, ma la loro presenza ha suscitato polemiche. La compagna di ‘Malefix’ è salita sul palco, mentre alcune persone hanno criticato la scelta, definendola inopportuna e un segnale sbagliato. Un ex membro della Commissione Antimafia ha commentato che si tratta di un errore grave. La decisione ha generato discussioni tra i residenti e gli organizzatori.

Una scelta inopportuna, un segnale sbagliato e, per alcuni, "un errore grave". Lo scrive David Gentili, ex presidente della Commissione Antimafia e membro del Comitato antimafia di Milano, che ha dedicato un post, condiviso dalle opposizioni trezzanesi, alla decisione del Comune di chiamare le Donatella per la Notte Bianca di Trezzano, evento che ogni anno raduna migliaia di persone, soprattutto giovani. Proprio perché il Comune puntava sulla "volontà di proporre artisti e contenuti capaci di dialogare con il pubblico giovanile, favorendo linguaggi contemporanei e forme espressive in grado di intercettarne interessi e sensibilità", ha spiegato l’assessorato alla Cultura guidato da Paola Ferrante, sono state scelte le Donatella per il dj set. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La compagna di ‘Malefix‘ sul palco. Le Donatella ingaggiate dal Comune: "Una è legata al boss De Stefano"

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