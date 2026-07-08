Kate Middleton scala tre montagne a 3000 metri di dislivello in 24 ore dopo il cancro | ecco perché lo ha fatto

Kate Middleton ha affrontato una sfida fisica impegnativa, scalando le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles in meno di 24 ore. La principessa del Galles ha percorso un dislivello totale di circa 3000 metri, salendo e scendendo tra le vette in un’unica giornata. L’obiettivo dell’evento era raccogliere fondi e sensibilizzare sulla lotta contro il cancro.

Kate Middleton ha appena completato una delle sfide fisiche più impegnative del Regno Unito. La principessa del Galles ha scalato le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles in meno di 24 ore, un’impresa che richiede resistenza, determinazione e una preparazione atletica non comune. Ma dietro questa prestazione c’è molto più di una semplice prova di forza. La National Three Peaks Challenge, questo il nome della gara di resistenza, ha un significato profondamente personale per Kate. Reduce dalla battaglia contro il cancro che l’ha vista curarsi al Royal Marsden Hospital, la principessa ha scelto di affrontare questa sfida per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cure olistiche e per raccogliere fondi destinati alla Royal Marsden Cancer Charity, l’ente benefico legato all’ospedale dove è stata trattata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Kate Middleton scala le tre vette più alte del Regno Unito per il cancro

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Kate Middleton scala tre montagne a 3000 metri di dislivello in 24 ore dopo il cancro: ecco perché lo ha fattoKate Middleton ha appena completato una delle sfide fisiche più impegnative del Regno Unito. msn.com

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