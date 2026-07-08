Le semifinali del Junior World Championship sono state decise dopo la fase a gironi. Le squadre qualificate sono Sudafrica, Inghilterra, Francia e Nuova Zelanda, che hanno concluso in testa ai rispettivi gruppi. La semifinale tra Sudafrica e Inghilterra si svolgerà prima, seguita dalla sfida tra Francia e Nuova Zelanda. Le due vincenti si affronteranno in finale per il titolo mondiale under 20.

La fase a gironi del Junior World Championship ha emesso i suoi verdetti e delineato il tabellone della fase finale del Mondiale Under 20. Saranno Sudafrica, Nuova Zelanda, Francia e Inghilterra a contendersi il titolo iridato, dopo aver chiuso al comando dei rispettivi gironi. A fare la differenza, visto che tutte e quattro hanno concluso con lo stesso bottino di punti, è stata la differenza punti: i Junior Springboks, autori di un impressionante +144, hanno conquistato la prima testa di serie e affronteranno l’Inghilterra, mentre l’altra semifinale vedrà opposte Francia e Nuova Zelanda. Il torneo, però, prosegue per tutte le sedici partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Junior World Championship, definite le semifinali: Sudafrica-Inghilterra e Francia-Nuova Zelanda valgono la finale

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Live, Junior Freestyle World Championships, Slope Style, Qualifications 02/26/2026

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