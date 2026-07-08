InsideAsia – L’all-in della Corea del Sud sull’Ia

Una nuova puntata di InsideAsia si concentra sull’investimento massiccio della Corea del Sud nell’intelligenza artificiale. La nazione ha annunciato un piano di finanziamento di miliardi di dollari per sviluppare tecnologie di IA, con obiettivi di crescita economica e innovazione. La strategia prevede anche collaborazioni tra università e aziende private, puntando a potenziare settori come la robotica e la cybersicurezza. La notizia viene presentata come un impegno senza precedenti nel campo dell’intelligenza artificiale.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di oggi è dedicata alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale in corso in Corea del Sud. Il governo guidato da Lee Jae Myung ha presentato piani per investimenti di almeno 880 miliardi di dollari per rafforzare le capacità nazionali nella produzione di chip e nell’Ia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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