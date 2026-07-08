Due carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la sera del 7 luglio a Villorba, Treviso, intorno alle 22. La gazzella dei carabinieri si è scontrata con un’auto lungo la statale Pontebbana. Uno dei militari è in condizioni gravi, l’altro ha riportato ferite meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Due carabinieri sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale accaduto la sera del 7 luglio verso le ore 22 a Villorba, in provincia di Treviso, lungo la statale Pontebbana. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Treviso e uno dei due versa in condizioni gravi. La gazzella dei militari era diretta verso un intervento proprio per un incidente stradale quando si è scontrata con un'altra vettura e ha poi impattato contro un muretto a bordo strada. Sul posto il Suem 118, i vigli del fuoco di Treviso e la Polstrada di Vittorio Veneto. È il secondo grave incidente che coinvolge una gazzella dei carabinieri in servizio sulle strade trevigiane. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Incidente a Treviso, gazzella dei carabinieri contro auto: feriti due militari, uno è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente frontale tra una gazzella dei carabinieri e un'auto con a bordo una famiglia

Notizie e thread social correlati

Treviso, schianto frontale tra gazzella dei carabinieri e auto di una famiglia a Montebelluna: sei feriti nell'incidenteDue carabinieri in servizio sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto ieri sera a Montebelluna, quando un’auto di una famiglia si è...

Grave incidente sull’A1 tra Caianello e Capua: auto contro camion, feriti due adulti e un bambinoUn incidente grave si è verificato questa mattina sull'A1 tra Caianello e Capua, in direzione Napoli.

Temi più discussi: Gazzella dei carabinieri finisce contro l'auto di una famiglia a Montebelluna: sei feriti, due gravi; Il grave incidente stradale di Montebelluna: ancora in terapia intensiva uno dei carabinieri feriti; Scontro tra auto e gazzella, due carabinieri feriti e ricoverati al Ca’ Foncello; Frontale tra gazzella dei carabinieri e auto nel Trevigiano: 6 feriti.

Sono profondamente addolorato per l’incidente accaduto la scorsa notte in provincia di Treviso, nel quale sono rimasti coinvolti due Carabinieri in servizio su una Gazzella e una famiglia che viaggiava sull’opposta corsia. A tutti loro rivolgo gli auguri di pronta x.com

Pattuglia in emergenza si schianta contro una Smart sulla Pontebbana: altri due carabinieri feritiVILLORBA (TREVISO) - Un altro incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, lungo la Pontebbana, ha coinvolto due militari in servizio. Intorno alle 22.15 una pattuglia ... ilgazzettino.it

Incidente a Treviso, gazzella dei carabinieri contro auto: feriti due militari, uno è graveLa pattuglia era diretta sul luogo di un incidente stradale. La scorsa settimana due carabinieri in ospedale dopo uno schianto a Montebelluna ... corrieredelveneto.corriere.it