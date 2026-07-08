Un incendio si è sviluppato nel ranch Natalino di Bitritto, in provincia di Bari, coinvolgendo quattro gazebo esterni. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autobotti, riuscendo a delimitare le fiamme e mettere in sicurezza i cavalli presenti. L’incendio ha interessato anche il centro ippico adiacente. Le operazioni di spegnimento sono in corso da alcune ore.

Un incendio è in corso nel ranch Natalino di Bitritto, in provincia di Bari, dove c'è anche un centro ippico. Sul posto sono impegnati da alcune ore i vigili del fuoco con due squadre e due autobotti, che sono riusciti a isolare e circoscrivere le fiamme. A quanto si apprende il rogo non ha interessato le stalle, dove si trovano i cavalli, né le balle di fieno. Ad andare completamente a fuoco sono stati quattro gazebo situati all'esterno delle strutture principali. L'allarme è stato lanciato da alcuni operai, che hanno indicato la presenza di bombole di gpl, consentendo ai vigili del fuoco la loro messa in sicurezza e scongiurando così conseguenze molto più gravi in caso di esplosione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incendio in un ranch di Bitritto, distrutti quattro gazebo esterni: i vigili del fuoco mettono al sicuro i cavalli

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