Claudio Merlo, noto come 'Secco', è stato un centrocampista considerato tra i migliori della storia della Fiorentina. La sua carriera si distingue per caratteristiche come l'istinto e il talento naturale. In vista del centenario del club, viene ricordato come un artista del campo, capace di interpretare il ruolo con creatività e efficacia. La sua figura si inserisce tra i protagonisti più significativi della squadra nel corso degli ultimi 100 anni.

Istintivo, geniale, artista dell’ultimo passaggio: dietro questo scarno identikit è facile riconoscere Claudio Merlo, uno dei migliori centrocampisti di questi 100 anni di storia della Fiorentina. Proprio ieri, Merlo ha compiuto 80 anni. Merlo è uno degli “eroi” del secondo scudetto della squadra viola, della Fiorentina “yé-yé”, ovvero dei giovani. E, a proposito di giovani, a scoprirlo nella Tevere Roma a 17 anni è il grande Egisto Pandolfini che lo porta in viola nel 1963. Seppur ancora acerbo, Merlo mostra già grandi doti tecniche e nel giro di due anni passa alla prima squadra. Il suo esordio in Serie A è la dimostrazione di quanto il tecnico Chiappella abbia fiducia nel ragazzo, tanto da farlo debuttare a San Siro con l’Inter il 12 dicembre 1965. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In cammino verso il centenario. Istinto e genio. Merlo l’artista. Auguri ’Secco’

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