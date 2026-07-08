In autunno, l’attrice e regista tornerà sul set del sequel di un film di grande successo diretto da un noto regista. Per la televisione è conosciuta come dottoressa in una serie drammatica, mentre per il cinema ha interpretato un ruolo in un film romantico. Dopo l’estate, riprenderà il ruolo principale nel seguito del film campione d’incassi, ancora sotto la direzione dello stesso regista.

P er il pubblico televisivo Pilar Fogliati è la dottoressa Delia della serie Cuori, mentre per quello cinematografico è la Lara di Follemente. Dopo l’estate l’attrice e regista di Romantiche si appresta a tornare nei panni della protagonista del sequel del film campione d’incassi, firmato ancora da Paolo Genovese. «Non vedo l’ora», dice dall’Italian Global Series, dove Pilar ha presentato la nuova serie Una piccola formalità, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola ( L’allieva ). Leggi anche › Come finisce “Cuori 3”? Nell’ultima puntata Alberto rischia di perdere Delia e suo figlio Pilar Fogliati: « Follemente 2 sarà più folle del primo film». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In autunno l'attrice e regista tornerà a lavorare con Paolo Genovese sul set del sequel del film di successo.

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On her first day after transmigration, shes rejected—but a CEO hears her thoughts and falls hard!

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