I tempi medi per vendere una casa in Italia sono saliti del 6% nell’ultimo anno, passando da 5,2 a 5,5 mesi. A Roma, i tempi di vendita sono aumentati del 5% nel 2026. Tra le macroaree, il Sud ha registrato un incremento del 13%, mentre le Isole del 11%.

Nell’ultimo anno, i tempi per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 attuali. Tra le varie macroaree del Paese, sono soprattutto il Sud (+13%) e le Isole (+11%) ad aver mostrato la crescita maggiore di questo indicatore. Per quanto riguarda le città metropolitane, Roma registra una salita del 5% rispetto allo scorso anno, mentre le altre città del Lazio presentano una situazione più variegata. È quanto emerge dall’ultima ricerca di Immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il «Time to sell», vale a dire il tempo medio di vendita degli annunci sul portale in Italia e in alcune delle principali città del Paese. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Immobiliare, ci vuole più tempo (ora) per vendere la casa: a Roma i tempi di vendita salgono del 5% nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quanto tempo ci vuole per vendere casa a Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato immobiliare a Roma: quanto ci vuole per vendere casa nella Capitale? Quattro mesi. Prezzi in crescita dell’8%

Mercato immobiliare a Roma, compravendite in crescita e tempi record: una casa si vende in 4 mesiNel 2025 a Roma, il mercato immobiliare registra un aumento delle compravendite e una riduzione dei tempi di vendita, che si attestano a circa...

Temi più discussi: I 25 comuni più economici per comprare casa in Italia; Le case meno costose d'Italia si trovano in Piemonte; Condono edilizio 2026: ultimissime su condoni e sanatorie; Il mercato immobiliare: il caso Liguria e la panoramica Italia nel 2026.

Immobiliare, ci vuole più tempo (ora) per vendere la casa: a Roma i tempi di vendita salgono del 5% nel 2026Nel nostro Paese servono in media 5,5 mesi per vendere un immobile. Nella Capitale la media sale a 3,6 mesi, ma resta la più bassa del Lazio ... roma.corriere.it

Conviene vendere o affittare casa nel 2026?Se si vuole guadagnare con un immobile nel 2026, conviene più venderlo o affittarlo? La risposta a questa domanda dipende dal bisogno economico che ha il proprietario. money.it