Immissioni in ruolo 2026 27 come funziona la scelta per chi è vincitore in più classi di concorso
Durante il question time del 26 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, una rappresentante sindacale di Anief ha spiegato come funziona la scelta per i vincitori di più classi di concorso nelle immissioni in ruolo del 202627. La discussione si è concentrata sui criteri di assegnazione e sulla procedura di selezione per i candidati con più di un titolo di accesso. Non sono stati forniti dettagli specifici sui passaggi pratici o sui tempi di attuazione.
Nel question time del 26 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, è intervenuta Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di Anief. Al centro dell’approfondimento, l’informativa sindacale svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026-27. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati gli aspetti legati alle procedure di assunzione, ai contingenti e alle prospettive per i docenti interessati dalle operazioni di nomina in ruolo. L'articolo Immissioni in ruolo 202627, come funziona la scelta per chi è vincitore in più classi di concorso . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina
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