Giorgio, disabile al 75%, condannato a oltre un anno per reati online, è rimasto in carcere a Sollicciano per 13 mesi, dal febbraio 2025 al marzo 2026. Nonostante la condanna, si trova ritenuto idoneo alla detenzione in cella. La durata della detenzione supera di poco il tempo effettivamente trascorso in carcere. La sua condizione di disabilità non ha impedito l’ingresso in carcere, anche se la sentenza ha escluso alternative di detenzione.

Firenze, 6 luglio 2026 – Giorgio, disabile civile al 75%, con una condanna definitiva a un anno, quattro mesi e quindici giorni per reati commessi on line - ma ostativi a forme di detenzione alternativa -, a Sollicciano è rimasto tredici mesi e qualche giorno, dal 14 febbraio del 2025 al 16 marzo scorso. E’ stato lui, con un messaggio, a chiamarci e invitarci nell’abitazione di Sesto Fiorentino, dove vive con i suoi genitori affidatari: “Voglio che tutti sappiano com’è Sollicciano. E’ vero, l’unica soluzione sarebbe demolirlo e rifarlo nuovo”. Chi è . Figlio di immigrati cinesi, Giorgio ha 25 anni e una seconda famiglia. E’ innamorato dei suoi pappagalli, sogna di lavorare in un parco pieno di animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il testimone dell’inferno, Giorgio, disabile al 75% “Ma idoneo per la cella”

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