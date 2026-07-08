il summer nights scalda i motori puccetti e crepet anticipano

Il festival Summer Nights di Follonica ha aperto la sua edizione 2026 al Teatro Le Ferriere, con la partecipazione di Puccetti e Crepet. L'evento ha segnato l'inizio delle attività programmate per questa stagione, con interventi e interventi pubblici annunciati dagli organizzatori. La manifestazione continuerà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti e iniziative previste nel calendario.

FOLLONICA Follonica Summer Nights, Puccetti e Crepet aprono il festival al Teatro Le Ferriere. L’edizione 2026 del Follonica Summer Nights scalda i motori. In attesa degli spettacoli che dal 4 agosto animeranno il palco del Parco Centrale, la rassegna propone due appuntamenti speciali al Teatro Le Ferriere. Domani alle 21.30 con Gabriele Puccetti e il 23 luglio, sempre alle 21.30, con Paolo Crepet. Ad aprire il programma sarà il cantautore e attore livornese Gabriele Puccetti con "Topoloni Stellari", spettacolo comico e musicale che porta in scena tutta la sua energia, la sua ironia e quella "livornesità" che negli anni lo ha reso un volto amatissimo anche sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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