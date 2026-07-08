Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del PUN oggi si attesta a 0,146 euro per kilowattora. Nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,098 euro alle 2 del mattino, mentre il massimo di 0,179 euro è stato raggiunto alle 22.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 08 Luglio 2026, si attesta a 0,146 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (07 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,098 €kWh (ore 2) mentre il massimo ha raggiunto 0,179 €kWh (ore 22). Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2 e le 6), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 20 e le 23. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 08072026 0,146 +0,004 07072026 0,142 -0,046 06072026 0,099... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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