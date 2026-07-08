Un film iraniano segue la vita di Mahin, una donna di 70 anni vedova, che vive da sola in periferia. La protagonista trascorre le giornate curando il suo giardino e mantenendo la routine quotidiana. La narrazione si concentra sulle sue attività e sulla sua routine, senza approfondimenti emotivi o interpretazioni. La pellicola presenta immagini di un ambiente domestico e rurale, senza coinvolgimento di altri personaggi o eventi esterni.

Mahin è una vedova settantenne che vive sola in una casa nella periferia di Teheran, trascorrendo le sue giornate tra la cura dell’amato giardino, le videochiamate con la figlia trasferitasi all’estero e le visite di un gruppo di amiche sue coetanee con cui condivide, tra una battuta e l’altra, la constatazione che la vita è ormai avara di sorprese. Un giorno la protagonista de Il mio giardino persiano si convince che è il momento per lei di cercare qualcuno con cui poter condividere gli ultimi anni della sua esistenza. In un locale per pensionati incontra Faramarz, tassista divorziato ed ex-soldato, un uomo che ha smesso da tempo di aspettarsi qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Il mio giardino persiano: il tenero e toccante film iraniano – Recensione

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IL MIO GIARDINO PERSIANO (2024) | Promo tv del dramma sentimentale

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