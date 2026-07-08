Oggi è nato ufficialmente il nuovo Milan di Gerry Cardinale e Ruben Amorim: è andata in scena la prima conferenza stampa dell'allenatore portoghese (dove era presente in prima fila Pianeta Milan con il suo inviato Stefano Bressi) con l'introduzione del numero uno del Milan. Un segnale molto importante per un ciclo che inizia con l'arduo compito di dover far risalire il Milan dopo due stagioni finite fuori dal quarto posto e senza aver raggiunto la zona Champions League. promowebappI temi sono stati molti e anche molto interessanti tra cui anche delle rivelazioni di mercato: la possibile permanenza di Musah e Chukwueze in squadra il ruolo chiarissimo di Pulisic e la voglia di tenere al Milan anche Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan di Amorim e Cardinale vuole vincere, ma quali colpi servono sul mercato?

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NON CREDI A CARDINALE CI SONO I DATI INCONFUTABILI...

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Cardinale fa tappa a Milano: summit di mercato a Casa Milan, il piano del patron che vuole accontentare AmorimGerry Cardinale ha partecipato a un incontro di mercato a Casa Milan, confermando il suo coinvolgimento diretto nelle decisioni del club.

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Temi più discussi: Il nuovo Milan di Amorim, parte la Champions, il Tour e il sogno di Pogacar: tutto su Sportweek; Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese; Quel Diavolo di Amorim: Non sono un ingenuo. Arrivo al Milan per vincere; Le prime parole di Amorim in italiano: Milan? Che onore. E poi fa una promessa….

Amorim, di fatto, conferma che Modric resterà al Milan per un’altra stagione: un regalo per il calcio . Con una precisazione doverosa: non le giocherà tutte. Le gestione del campione croato sarà una chiave della stagione x.com

[FabrizioRomano] NOTIZIA: Rúben Amorim al AC Milan come nuovo allenatore, CI SIAMO! reddit

Il cambio di passo al Milan si è visto nella presentazione di Amorim. BasteràL’obiettivo era rivedere la nostra organizzazione e il modo di vedere il calcio. Ci sarà molto altro di nuovo, ha detto Gerry Cardinale, che questa volta ha voluto esserci il giorno del debutto dava ... ilfoglio.it

È il giorno di Amorim, il tecnico del Milan si presenta: Sono qui per vincereIl nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim si è presentato oggi a stampa e tifosi nella conferenza stampa di presentazione. spaziomilan.it