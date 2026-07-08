Arezzo, 8 luglio 2026 – Presentazione del libro "Non ce la faccio più. L'arte di arrangiarsi" di Nuria Archundia Sabato 11 luglio alle ore 18.00, zona Garden – via Trento 1 a Castiglion Fiorentino. Non ce la faccio più. L’arte d’arrangiarsi è un invito a fermarsi, ad abitare la fragilità senza paura e a riconoscersi nell’imperfezione. Un libro per chi si è perso almeno una volta e ha scoperto che, a volte, andare avanti è già una forma di coraggio. Ci sono momenti nella vita in cui tutto pesa troppo e una frase diventa inevitabile: “non ce la faccio più.” Da quel punto di rottura nasce questo libro. Non offre risposte né soluzioni, ma frammenti: pensieri e ricordi che cercano di dare senso a ciò che cambia, a ciò che si spezza e a ciò che, nonostante tutto, rimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il libro "Non ce la faccio più. L'arte di arrangiarsi" di Nuria Archundia

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