Il Legnano annuncia il nuovo staff tecnico con l’ingaggio di Michele Ferri come allenatore. Ferri, ex difensore di Serie A e B, è stato scelto dal presidente e dal direttore sportivo per guidare la prima squadra. La società ha comunicato anche l’arrivo di nuovi rinforzi, senza specificare dettagli sui giocatori. La presentazione ufficiale del nuovo ciclo tecnico è prevista nelle prossime settimane.

Il nuovo Legnano prende forma. Il primo tassello è quello più importante: la panchina. A guidare la prima squadra sarà Michele Ferri, ex difensore di Serie A e Serie B, scelto dal presidente Sergio Zoppi e dal direttore sportivo Giuseppe Cannella per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Classe 1981, Ferri porta con sé un curriculum importante da calciatore, maturato con le maglie di Palermo, Cagliari, Sampdoria, Atalanta, Vicenza e Trapani, oltre a un percorso da allenatore in costante crescita. Dopo l’esperienza da vice allenatore alla Caronnese, Ferri ha guidato la Castanese e successivamente la stessa Caronnese, con la quale ha centrato due qualificazioni consecutive ai playoff. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Legnano prende forma. Dopo mister Ferri arrivano anche i rinforzi

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