Un dossier per la vendita della Lazio è stato consegnato all’ambasciatore degli Stati Uniti. Secondo una fonte di Milano Finanza, il documento sarebbe arrivato fino a Tilman J., nome associato a un imprenditore americano. La richiesta di cessione riguarda il club biancoceleste e coinvolge anche un possibile acquirente statunitense. La notizia si basa su fonti di stampa e non è stata confermata ufficialmente.

Il futuro della Lazio passa (anche) da un nome americano: Fertitta. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza (firma di Nicola Carosielli), il dossier per la cessione del club biancoceleste sarebbe stato recapitato addirittura a Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e proprietario della franchigia NBA degli Houston Rockets. Un movimento continuo di banker e intermediari che, di fatto, spinge verso un cambio di proprietà. Il dossier Lazio e la mossa su Fertitta. Il quadro descritto da Milano Finanza è quello di una città in fermento: “ professionisti noti e meno noti, uomini d’affari e intermediari, fino a manager di Stato” avrebbero tra le mani il dossier Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Si parla di: Ss Lazio, banker e affaristi in azione. E ora il dossier arriva anche all’ambasciatore Usa; Il dossier per vendere la Lazio arriva fino all’ambasciatore Usa Fertitta.