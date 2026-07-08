Le spese militari nel mondo superano il 5% del PIL, raggiungendo nuovi record nel 2025. Le aziende del settore difesa registrano un aumento delle vendite e degli ordini, mentre gli Stati Uniti mantengono una percentuale di spesa intorno al 3,19%, inferiore rispetto ai livelli storici. L'incremento delle spese si traduce in contratti e investimenti, con un impatto diretto sulla produzione e sull’occupazione nel comparto.

Riarmo Spese militari oltre il record del 2025. Il paradosso degli Usa, fermi al 3.19% Riarmo Spese militari oltre il record del 2025. Il paradosso degli Usa, fermi al 3.19% Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il 2025 passerà agli annali: la spesa militare mondiale ha toccato i 2.887 miliardi di dollari, +2,9% in termini reali. Un record «storico». Ad Ankara, oggi ultimo giorno del vertice Nato, i 31 alleati devono dimostrare a Washington di essere sulla buona strada per portare la spesa militare al 5% del Pil entro il 2035. Soglia che, paradossalmente, gli stessi Stati uniti non raggiungono: sono fermi al 3,19%. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Il disco rotto del 5% fa ballare le aziende del comparto difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mentre il mercato del lavoro europeo rallenta, le grandi aziende della difesa aumentano le assunzioniIl mercato del lavoro europeo nel settore della difesa sta vedendo un aumento delle assunzioni, mentre l’economia generale rallenta.

Unicredit ha già più del 50% di Commerzbank, ma Berlino è un disco rotto: “Approccio aggressivo, Francoforte resti indipendente”Unicredit ha concluso l’offerta su Commerzbank, detenendo ora oltre il 50% delle azioni e dei derivati della banca tedesca.

Temi più discussi: Col Pnrr più servizi e futuro, il solito disco rotto non cancellerà i risultati; Hellas Verona: Calabrese, Corradi e De Battisti pronti per il ritiro; Prova GMW Ora 5 Hi2 – Morbida la vita; Caldo, cambiamenti climatici e aria fritta.

#4disera @4disera Per l'AVS Boccoli gira e rigira è colpa del governo di @GiorgiaMeloni . Questi di AVS sono un disco rotto monotono e non hanno altri argomenti x.com

Col Pnrr più servizi e futuro, il solito disco rotto non cancellerà i risultatiIl disco rotto dell’opposizione è tornato a suonare la litania del disastro affidando alla sua interprete più stonata ... orvietosi.it

Fonti Nato, 'Hegseth un disco rotto, Europa e Canada stanno crescendo'(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - Gli alleati europei (e il Canada) hanno accolto con stupore, e in alcuni casi rabbia, il discorso del segretario di Stato per la Difesa Usa, Pete Hegseth, in cui di fatto ... corrieredellosport.it