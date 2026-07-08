Un autogol di Trump ha attirato l'attenzione questa settimana, diventando uno dei momenti più discussi. Nel calcio, Rudi Garcia ha dimostrato coraggio, mentre Leao è stato protagonista di una sostituzione sulla panchina. La rubrica settimanale analizza i principali eventi sportivi, distinguendo tra quelli che hanno avuto il via libera, quelli da monitorare e quelli da evitare. La discussione si concentra su decisioni e comportamenti che hanno fatto discutere il pubblico e gli addetti ai lavori.

SLa rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti e ai grandi temi della settimana sportiva. Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare. Se però ce l’ha, allora lo può sfruttare. Magari per prendere decisioni difficili, che possono rivoltarglisi contro ma che in quel momento gli sembrano le migliori. Prendete Rudi Garcia, quello di una bella Roma divertente e di una grande delusione napoletana: ha deciso di affrontare la partita forse più importante della sua carriera, l’ottavo di finale dei Mondali, mettendo da parte le due stelle di prima grandezza del suo Belgio. Fuori Lukaku, fuori De Bruyne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzetta.it - Il coraggio di Rudi Garcia, la panchina di Leao e l'autogol di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukaku, ancora guai fisici: l’annuncio di Rudi Garcia allarma il NapoliLukaku non è ancora considerato pronto per una presenza da titolare, secondo le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa.

La moglie di Rudi Garcia festeggia il Belgio e non dimentica il caso Balogun: "Karma e sangue freddo"Su Instagram, la moglie del commissario tecnico del Belgio ha condiviso una foto sorridente durante i festeggiamenti per la vittoria contro gli Stati...

Temi più discussi: Il coraggio di Rudi Garcia, la panchina di Leao e l'autogol di Trump; Balogun gioca, De Ketelaere segna: il Belgio domina e schianta 4-1 gli Stati Uniti; Youri Tielemans è riuscito a rianimare il Belgio quando sembrava spacciato, finito, dimostrando (per l'ennesima volta) di essere un calciatore decisivo; Giustizia è fatta: il Belgio travolge gli Usa. Anche con il raccomandato di Trump.

Quasi nessuno in Italia lo rimarcherà ma Rudi Garcia sta svolgendo il compito di commissario tecnico in maniera egregia. Tutto merito suo se il Belgio è tra le prime otto del mondiale ed è soprattutto una squadra credibile. Un risultato eccezionale se consideri x.com

Bufera sul caso Balogun, la Fifa rigetta il ricorso 'inammissibile' del Belgio reddit

Balogun va da Rudi Garcia dopo USA-Belgio: Non è colpa sua, il dialogo sul caos ai MondialiLa partita più avvelenata degli ottavi dei Mondiali 2026 è finita con un'immagine molto diversa da quella che ci si poteva aspettare. Dopo Stati Uniti-Belgio, vinta 4-1 dalla nazionale di Rudi Garcia, ... fanpage.it

Caso Balogun, Rudi Garcia velenoso: Non sapevo che il 5 luglio per la FIFA fosse il 1° d'aprileRudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha reagito con indignazione alla decisione della FIFA di revocare la squalifica di Folarin Balogun per gli Stati Uniti, i prossimi rivali dei Mondiali 2026 ... tuttomercatoweb.com