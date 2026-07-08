D a un lato il marchio tedesco che ha fatto della comodità una tendenza, dall’altro la maison francese che ha trasformato il balletto in un immaginario estetico fatto di grazia. Birkenstock 1774 x Repetto è la nuova capsule collection pronta a danzare ai piedi di tutte in quest’estate 2026. Outfit di luglio 2026: 5 idee look eleganti per affrontare il caldo con stile X Leggi anche › Dagli anni Novanta con furore. I sandali bassi con fasce incrociate sono tornati L’immancabile plantare anatomico. Ma anche fiocchi da balletto e lacci alla caviglia. Il sandalo Arizona non è più lo stesso? Semplicemente si rifà il look in chiave ultra chic, senza perdere quella praticità di fondo che lo ha reso celebre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il comfort fa un plié. L'amatissima scarpa "ugly" dell'estate incontra la grazia del balletto. E diventa, a sorpresa, ultra chic

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