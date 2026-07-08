Il bancomat d’Europa

Un uomo è stato arrestato per aver tentato di rubare dal bancomat di una città europea. La polizia ha fermato il sospetto mentre cercava di forzare la macchina, recuperando anche gli attrezzi usati. L’indagato è stato condotto in commissariato e si trova adesso in attesa di ulteriori accertamenti. L’intervento ha impedito il furto e conferma le operazioni di controllo in zona. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle modalità dell’episodio.

Conte è l’uomo più calunniato d’Italia, Putin il più calunniato del mondo. Come si spiega? Viviamo in tempi di odio? Armando Luzi via email Gentile lettore, quando parla di Conte o Reddito di cittadinanza e Bonus 110, Meloni strabuzza gli occhi tipo colpo apoplettico. Renzi, a nominar Conte, perde il controllo della mascella e somiglia più che mai a Mr. Bean. Lo stesso, più in grande, avviene per Putin. Come si spiega? Conte fa paura perché è onesto, colto, capace, non intrallazza, non s’è formato nelle parrocchiette dove una mano lava l’altra ed entrambe si lavano le rogne. Quanto a Putin, il successo storico nel riportare la Russia alla luce dopo la caduta dell’U, al di là dei giudizi personali, ne fa un gigante contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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instagram.com/p/DZqbwBKjGHb/… diegodbf1 Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra. Kiev chiede altri 20 miliardi per bruciare la Russia (e pure i nostri risparmi). Dopo la pioggia di soldi giunta dall’Europa, Zelensky fa la questua alla x.com