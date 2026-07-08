I nodi della malamovida di Roma | incidenti stradali maranza consumo di alcol e droghe E le risse fuori dalle discoteche

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate a Roma si sono verificati diversi incidenti legati alla vita notturna. Sono stati segnalati scontri tra gruppi, risse all’uscita delle discoteche e episodi di violenza. Sono stati rilevati anche incidenti stradali, spesso coinvolgendo giovani alla guida. Inoltre, si sono registrati episodi di consumo di alcol e droghe, con alcuni minori coinvolti. Bande di giovani sono state protagoniste di comportamenti violenti o rischiosi, contribuendo a creare situazioni di emergenza nelle zone dedicate alla movida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Discoteche, con le risse all’uscita, consumo di alcolici e droghe - che spesso coinvolgono i minori -, bande di maranza e incidenti stradali. Sono le emergenze collegate alla movida estiva di quest’anno.  L’aggressione a una pattuglia di vigili urbani la sera del primo luglio scorso ha portato alla ribalta all’improvviso la questione maranza anche a Roma in tutta la sua drammaticità. Al punto che per la prima volta la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono intervenuti personalmente per sottolineare i risultati delle forze dell’ordine durante i controlli effettuati a largo Gaetana Agnesi, davanti al Colosseo, con arresti e denunce, nonché armi improprie sequestrate. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

i nodi della malamovida di roma incidenti stradali maranza consumo di alcol e droghe e le risse fuori dalle discoteche
© Roma.corriere.it - I nodi della malamovida di Roma: incidenti stradali, maranza, consumo di alcol e droghe. E le risse fuori dalle discoteche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie)

Video Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Santa Croce terra di ’maranza’. Aggressioni, alcol e droghe: "Bande di ragazzi fuori controllo"

Leggi anche: Malamovida, scattano le ordinanze. È stretta sul consumo di alcol

roma i nodi della malamovidaI nodi della malamovida di Roma: incidenti stradali, maranza, consumo di alcol e droghe. E le risse fuori dalle discotecheDiscoteche, con le risse all’uscita, consumo di alcolici e droghe - che spesso coinvolgono i minori -, bande di maranza e incidenti stradali. Sono le emergenze collegate alla movida estiva di quest’an ... roma.corriere.it

Malamovida a Roma, Gualtieri rinnova e amplia l'ordinanza anti-minimarket: i quartieri coinvoltiDal Comune di Roma una nuova stretta anti-movida. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, fino all’11 ottobre 2026, la chiusura nelle ore serali (dalle 22 ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web