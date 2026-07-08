I nodi della malamovida di Roma | incidenti stradali maranza consumo di alcol e droghe E le risse fuori dalle discoteche

Durante l’estate a Roma si sono verificati diversi incidenti legati alla vita notturna. Sono stati segnalati scontri tra gruppi, risse all’uscita delle discoteche e episodi di violenza. Sono stati rilevati anche incidenti stradali, spesso coinvolgendo giovani alla guida. Inoltre, si sono registrati episodi di consumo di alcol e droghe, con alcuni minori coinvolti. Bande di giovani sono state protagoniste di comportamenti violenti o rischiosi, contribuendo a creare situazioni di emergenza nelle zone dedicate alla movida.

Discoteche, con le risse all’uscita, consumo di alcolici e droghe - che spesso coinvolgono i minori -, bande di maranza e incidenti stradali. Sono le emergenze collegate alla movida estiva di quest’anno. L’aggressione a una pattuglia di vigili urbani la sera del primo luglio scorso ha portato alla ribalta all’improvviso la questione maranza anche a Roma in tutta la sua drammaticità. Al punto che per la prima volta la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono intervenuti personalmente per sottolineare i risultati delle forze dell’ordine durante i controlli effettuati a largo Gaetana Agnesi, davanti al Colosseo, con arresti e denunce, nonché armi improprie sequestrate. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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