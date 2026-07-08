Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-2028 sono in fase di valutazione e il punteggio è ora visibile su Istanze online. La valutazione delle domande, presentate entro il 16 marzo, si sta per concludere. Chi desidera presentare un reclamo può farlo seguendo le indicazioni fornite dagli uffici scolastici competenti. La pubblicazione definitiva delle graduatorie è attesa a breve.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: la fase di valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo si avvia verso la fase conclusiva. Prossimo step lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. Le funzioni sono disponibili su Istanze on line fino al 2 luglio ore 23.59 L'articolo Graduatorie GPS 2026: punteggio è visibile su Istanze online, come presentare reclamo Avvisi Uffici Scolastici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026: punteggio e posizione in graduatoria visibile su Istanze online. Ecco come visualizzarli

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