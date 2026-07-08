Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il triennio 202628. In molte province le liste risultano vuote per numerose classi di concorso, mentre in altre sono ancora piene, soprattutto per infanzia e primaria. Le graduatorie sono utili sia per coprire il 50% dei ruoli che per assegnare supplenze. La pubblicazione riguarda gli elenchi aggiornati per le diverse province italiane.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. La Spezia – nelle GAE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di questa Provincia non vi sono aspiranti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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