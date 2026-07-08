GPS 2026 150 preferenze | perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docentiit

Dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale ministeriale POLIS Istanze OnLine. Si tratta di un passaggio decisivo: non basta indicare tante scuole per aumentare le possibilità di nomina. Conta soprattutto scegliere quali sedi inserire, in quale ordine e quali incarichi si è realmente disposti ad accettare. Una lista compilata senza criterio può portare a scelte poco strategiche, preferenze sprecate o sedi difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze: PRIME INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE

Temi più discussi: GPS 2026, 150 preferenze: perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docenti.it; GPS 150 preferenze: procedura e sanzioni per chi rinuncia, non assume servizio o abbandona la supplenza; 150 Preferenze GPS: online la nuova piattaforma UIL Scuola dedicata alle supplenze; Supplenze GPS 2026/27, arriva il posto orario nella domanda 150 preferenze: quando e perché sceglierlo.

Supplenze, ruoli da GPS e conferma sostegno 2026/27: 3 sezioni nella domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio 2026. Avviso MinisteroAvviso del Ministero per la presentazione della domanda cosiddetta max 150 preferenze. 3 le sezioni possibili ... orizzontescuola.it

GPS 2026, 150 preferenze: perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docenti.itDal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno ... orizzontescuola.it