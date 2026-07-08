GPS 2026 150 preferenze | perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docentiit
Dal 16 al 29 luglio 2026, gli insegnanti iscritti nelle GPS potranno presentare la domanda per indicare fino a 150 preferenze di scuole per le supplenze dell’anno scolastico successivo. La procedura si svolgerà online, con orario di apertura alle 14:00 del primo giorno e chiusura alle 14:00 dell’ultimo. La scelta dell’ordine delle scuole influenzerà le assegnazioni delle supplenze, lasciando agli insegnanti la possibilità di indicare le preferenze secondo le proprie priorità.
Dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale ministeriale POLIS Istanze OnLine. Si tratta di un passaggio decisivo: non basta indicare tante scuole per aumentare le possibilità di nomina. Conta soprattutto scegliere quali sedi inserire, in quale ordine e quali incarichi si è realmente disposti ad accettare. Una lista compilata senza criterio può portare a scelte poco strategiche, preferenze sprecate o sedi difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze: PRIME INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE
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