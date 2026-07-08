Governo Meloni su Trump | Rapporti cordiali mentre il Presidente USA attacca di nuovo l’Italia | Pessima su basi militari | news in diretta

Il governo italiano e il presidente degli Stati Uniti mantengono rapporti cordiali, secondo quanto dichiarato dal governo italiano. Nel frattempo, il presidente americano ha criticato nuovamente l’Italia, definendo “pessima” la gestione delle basi militari. In Turchia, i leader della Nato hanno concluso gli incontri di vertice, concentrandosi sui conflitti in corso e sulla ripresa degli armamenti. La giornata ha visto quindi tensioni e incontri di alto livello tra alleati e avversari.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: ad Ankara, in Turchia, l'incontro dei leader della Nato oggi si conclude con gli incontri di vertice tra i capi di Stato e di governo sui conflitti e la necessità di riarmo. Intanto, a Napoli, il campo largo lancia il primo di due eventi nazionali con i leader di Pd, M5s e Avs. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giorgia Meloni: Trump ha totalmente inventato, io e l'Italia non imploriamo mai

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