Gonçalo Ramos risolve i problemi del Milan contro le piccole? Il pensiero di Amorim

Ruben Amorim ha espresso fiducia nelle capacità di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan. Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha commentato positivamente il giocatore, senza ulteriori dettagli sulle sue prestazioni contro le squadre di livello inferiore. La discussione si è concentrata principalmente sulla fiducia riposta nel calciatore, senza menzionare specifici incontri o risultati recenti.

Ruben Amorim ha parlato anche di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan. Ecco le parole riprese dal nostro Stefano Bressi a Milanello durante la conferenza stampa del nuovo allenatore rossonero: "Credo molto in lui. Avete visto con la Croazia, ha segnato con tre difensori addosso. Spesso in Italia succede proprio questo. Io vedo un giocatore che gioca sempre bene, non solo cinque minuti. Serve questo tipo di lavoro. Per me è più di un giocatore, è un messaggio. Bisogna fare questo sforzo. Sono felicissimo perché è stato veloce". promowebapp I numeri di Gonçalo Ramos ai Mondiali 2026 e il dualismo con Cristiano Ronaldo. Ramos ha giocato poco con il Portogallo nei Mondiali 2026, chiuso da Cristiano Ronaldo che ha giocato da titolare nel ruolo di prima punta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Gonçalo Ramos rompe récords che scuotono il Milan

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