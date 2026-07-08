L'attrice Giulia Gualano ha rilasciato un'intervista in cui afferma che per comprendere un personaggio bisogna smettere di giudicarlo. Ha spiegato che alcune attrici, parlando dei loro ruoli, finiscono per condividere aspetti di sé stesse, non per confidenze, ma come risultato di un processo di immedesimazione. La Gualano ha sottolineato l'importanza di lasciar andare i pregiudizi per arrivare a una comprensione autentica dei personaggi interpretati.

Ci sono attrici che raccontano i personaggi. E poi ce ne sono altre che, parlando dei personaggi, finiscono inevitabilmente per raccontare sé stesse. Non perché abbassino la guardia o cedano alla confessione. Al contrario. Perché hanno imparato che interpretare qualcuno significa, prima di tutto, sospendere il giudizio. È un esercizio di ascolto, prima ancora che di recitazione. Vuol dire entrare nella testa di una donna distante da noi senza assolverla, ma anche senza condannarla. Cercare le sue ragioni, i suoi vuoti, le sue paure. Comprendere il percorso che l’ha portata fino a quel punto. È esattamente il modo in cui Giulia Gualano guarda ad Anita, il personaggio che interpreta in Election Day, il nuovo film di Giorgio Amato al cinema dal 9 luglio con Medusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giulia Gualano, l’intervista all’attrice: “Solo se smetti di giudicare puoi capire davvero un personaggio”

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