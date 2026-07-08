Giovanni Papini oltre l’oblio ideologico | è tempo di riscoprire lo scrittore che non si arrese

L'8 luglio 1956, alle 8:30 del mattino, un uomo di 75 anni è morto in una casa di Firenze. Nella stessa giornata, il cancello della residenza si apriva ripetutamente per accogliere visitatori, nonostante il caldo estivo. La città rimase in silenzio, mentre nella casa si concludeva la vita dello scrittore.

Alle 8 e 30 dell’8 luglio 1956, in una casa borghese di via Guerrazzi a Firenze, Giovanni Papini cessava di respirare all’età di 75 anni. Fuori, nella calura di luglio, la città era quasi silenziosa, soltanto alla palazzina dello scrittore il cancello si riapriva continuamente per far passare i visitatori, fino a tarda sera. Lo raccontò il giorno dopo Il Tempo di Roma in un lungo necrologio intitolato “È finita la lunga agonia dello scrittore Giovanni Papini”, il Corriere della Sera dedicò all’evento un’intera pagina con il titolo “Le spavalde audacie dell’artista precoce e la cristiana rassegnazione dell’uomo finito”, il Messaggero uscì con l’annuncio in prima “È morto Giovanni Papini, un grande lutto per la letteratura”, perfino la Nuova Stampa di Torino aprì con “Papini poeta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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