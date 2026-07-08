giostra ecco i tempi delle carriere della notturna

Notizia in breve

I tempi delle carriere della Giostra del Saracino sono stati annunciati ieri, alla presenza del Primo Magistrato. La giornata ha visto le prove ufficiali delle carriere notturne, con le date e gli orari delle prossime esibizioni. Le prove sono state svolte in modo regolare e senza incidenti. Le carriere sono programmate nel rispetto del calendario stabilito, con le date specifiche per le esibizioni notturne. La manifestazione si svolgerà secondo il programma annunciato nelle scorse settimane.