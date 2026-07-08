Giostra ecco i tempi delle carriere della notturna
I tempi delle carriere della Giostra del Saracino sono stati annunciati ieri, alla presenza del Primo Magistrato. La giornata ha visto le prove ufficiali delle carriere notturne, con le date e gli orari delle prossime esibizioni. Le prove sono state svolte in modo regolare e senza incidenti. Le carriere sono programmate nel rispetto del calendario stabilito, con le date specifiche per le esibizioni notturne. La manifestazione si svolgerà secondo il programma annunciato nelle scorse settimane.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Giostra, ecco i tempi delle carriere del Saracino. Nella giornata di ieri, alla presenza del Primo Magistrato Marco Dioni, dei rappresentati dei quartieri e dell’assessore alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini, sono state aperte le buste contenenti i tempi delle carriere della 149esima Giostra del Saracino e della sua Prova Generale. Di seguito tutti i tempi realizzati. GIOSTRA DEL SARACINO 149ESIMA EDIZIONE 20 GIUGNO 2026 1^ carriera Porta Crucifera, Leonardo Tavanti: 4,25 secondi Porta del Foro, Giulio Vedovini: 4,52 secondi Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,62 secondi Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini:... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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